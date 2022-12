Sciopero generale a Milano: gli orari dei mezzi Atm (metro, bus e tram)

Sciopero generale: quella di venerdì 16 dicembre sarà una giornata complicata per spostarsi con i mezzi pubblici (treno, metro, tram e bus) a Milano e in tutta la regione Lombardia, a causa di un'agitazione in programma. A proclamarla, come annunciato sul portale del ministero dei Trasporti, sono i sindacati Cgil Lombardia e Uil Milano e Lombardia. Tali organizzazioni hanno aderito a uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato a livello nazionale, ma frazionato per regioni e in alcuni casi per provincia.

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero del 16 dicembre

Con una nota, l'Azienda trasporti milanesi ha informato che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 18 alle 22. I mezzi sono garantiti per tutto il resto della giornata. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate (gestita da Atm) dalle 8.30 alle 12.30.

Gli orari degli autobus Autoguidovie

I bus delle linee di Autoguidovie, che servono tutta l'area metropolitana di Milano, potrebbero risentire dello sciopero tra le 18 e le 21:59.

Perché si sciopera?

Lo sciopero è stato proclamato “contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”. Qui è possibile consultare l'adesione agli scioperi precedenti che hanno coinvolto queste sigle a Milano.