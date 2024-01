Già proclamato il primo sciopero del 2024: a Milano a rischio metro e mezzi Atm

Anno nuovo, nuovo sciopero. È già stata proclamata la prima agitazione del 2024 che coinvolgerà i lavoratori del trasporto pubblico locale a Milano e nel resto d'Italia. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di base Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl Cobas, che ormai da mesi sono arrivati allo scontro con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, tra ordinanze di riduzione dell'agitazione - da 24 a 4 ore - e differimenti obbligatori.

Come riporta il portale dedicato del ministero, lo sciopero andrà in scena il 24 gennaio, un mercoledì. L'agitazione avrà carattere nazionale e riguarderà tutti i dipendenti delle aziende di Tpl. A Milano, quindi, saranno a rischio le metropolitane, gli autobus e i tram di Atm per tutto il giorno, anche se verosimilmente saranno previste le classiche fasce di garanzia.

Per l'ultima agitazione i sindacati di base avevano chiesto "aumenti salariali dignitosi", "migliori condizioni di lavoro" e interventi per tutelare "la salute e la sicurezza".