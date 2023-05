Milano, in arrivo sciopero generale dei trasporti: metro e treni a rischio

In programma un altro sciopero dei trasporti che potrebbe mettere a rischio metro e treni. Venerdì 26 maggio l'Unione sindacale di base ha proclamato una mobilitazione nazionale che potrebbe creare disagi anche a Milano. L'agitazione è stata comunicata sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

I lavoratori delle aziende dei mezzi pubblici potrebbero incrociare le braccia per tutto il giorno. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora conferma sulle fasce orarie interessate. E anche Atm comunicherà nei prossimi giorni le corse di metro, tram e autobus garantite e quelle eventualmente a rischio. Stessa cosa faranno Trenord e Trenitalia per quanto riguarda gli orari dei treni.

Per il settore ferroviario, lo sciopero dovrebbe durare dalla 9 alle 17. Ad aderire alla mobilitazione, ad ogni modo dovrebbe essere soltanto Usb: per questo è presumibile che la partecipazione non sia amplissima e, di conseguenza, i disagi limitati.