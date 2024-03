Sciopero generale: rischio caos per i treni Trenord

Sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private indetto per venerdì 8 marzo. L’agitazione è stata proclamata da Usb, Cub, Usi Cit, Adl Cobas e Slai Cobas. Quest’ultima è l’unica sigla che ha coinvolto il settore trasporti. A Milano saranno a rischio i treni, mentre non dovrebbero verificarsi disagi per il trasporto pubblico locale di Atm.

I sindacati, con l'ormai consueta ricorrenza del "Lotto marzo", hanno spiegato il perché di questa data: “Abbiamo colto da subito la necessità di strappare una giornata simbolica” spiega Usb in una nota “alla retorica della ricorrenza rituale per ricollocarla nello spazio che le è proprio: la lotta. Sono tanti i nessi strutturali che compongono la violenza contro le donne e di genere e se, sicuramente, il dato più drammatico è rappresentato dal numero crescente di stupri e femminicidi, non è possibile sottovalutare la violenza culturale, istituzionale ed economica”.

“In un Paese con il tasso di occupazione femminile tra i più bassi in Europa continuano a essere migliaia e migliaia le donne, 45 mila nel solo 2022, costrette a lasciare il lavoro per dedicarsi al lavoro di cura in assenza di un welfare universale”. Non manca il sostegno al popolo palestinese e a quello ucraino.

Per i pendolari i disagi potrebbero essere dovuti alla partecipazione allo sciopero dei dipendenti Trenord. I treni potrebbero essere a rischio dalla notte fino alle 21 dell'8 marzo. Come sempre saranno previste fasce di garanzia in cui la circolazione dei mezzi è assicurata.