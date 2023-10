Confermato lo sciopero dei mezzi: gli orari di metro, bus e tram Atm a Milano

Due fasce di garanzia, poi una giornata di possibile caos. Lunedì 9 ottobre a Milano e nel resto d'Italia è il giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. L'agitazione, proclamata dal sindacato Usb lavoro privato, era inizialmente prevista per il 29 settembre ma è stata rinviata dopo l'intervento del ministero dei trasporti che aveva deciso di ridurre a 4 ore lo stop. Da lì la scelta del sindacato di indire un altro sciopero, in un altro giorno.

"Per lunedì 9 ottobre l'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, a cui ha successivamente aderito anche Al Cobas, e che interesserà i lavoratori del Gruppo Atm", ha confermato in una nota la società che gestisce i mezzi sotto la Madonnina.

"A Milano, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio", ha chiarito Atm. Quindi ci saranno due fasce di garanzia, con metro, bus e tram che saranno garantiti da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

Lo sciopero - ha ricordato la società di Foro Bonaparte - è stato indetto “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza".

Al Cobas dal canto suo ha anche puntato il dito contro il comportamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con la riduzione a 4 ore dello sciopero di 24 ore precedentemente indetto per il 29 settembre e differito al 9 ottobre, avrebbe "ecceduto nel restringimento del diritto di sciopero costituzionalmente garantito".