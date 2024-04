Adesione altissima allo sciopero dei Trenord: cancellati 8 treni su 10

Treni in tilt a Milano e in Lombardia. Lo sciopero in programma per lunedì 22 ha colpito nel segno. "Adesione forte in tutta la Lombardia" alla protesta del personale di Trenord indetta dai sindacati Orsa e Uil Trasporti. Lo affermano fonti sindacali da cui emerge che "lo sciopero sta andando molto bene".

"Addirittura - viene spiegato - purtroppo stamani hanno soppresso anche 5 treni nella fascia di garanzia per inadempienze aziendali già denunciate". Dai tabelloni della stazione di Milano Cadorna alle 9 di lunedì mattina, ora di inizio della protesta, emergeva la cancellazione di 8 corse su 10, una delle quali per Malpensa, sostituita come di consueto da un servizio di autobus diretto all'aeroporto senza fermate intermedie.

I sindacati Orsa e Uil Trasporti confermano la "grandissima adesione" dei lavoratori di Trenord allo sciopero indetto per oggi. Lo si legge in una nota in cui i sindacati spiegano che "i pendolari lombardi, che giornalmente subiscono soppressioni e ritardi per una gestione inadeguata del servizio pubblico, stanno vivendo un'altra giornata da incubo".

Secondo Orsa e Uil Trasporti "l'alta adesione allo sciopero odierno da parte dei lavoratori di Trenord è la chiara dimostrazione di come vi sia la necessità di affrontare in modo serio le problematiche presenti in azienda".

"Un'esigenza - commentano - non sentita dal management di Trenord, che dopo diversi scioperi preferisce acuire la conflittualità con i propri dipendenti, creando ulteriori disagi ai pendolari e a tutti gli utenti del trasporto ferroviario".

"Notevoli i disagi che subiscono anche i lavoratori di Trenord - commentano le due organizzazioni - che, nonostante una forte perdita economica e le grandi pressioni esercitate dai dirigenti aziendali, non smettono di credere nell'esercizio del diritto di sciopero, che è ormai l'unico strumento per tutelare i propri diritti".

"Auspichiamo - affermano Orsa e Uil Trasporti - che le proprietà di Trenord chiedano conto ai vertici societari della mancanza di azioni tese a dirimere il conflitto che perdura ormai da troppo tempo".