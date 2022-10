Sciopero aerei venerdì 21 ottobre per tutto il giorno

Sciopero nazionale del trasporto aereo previsto per venerdì 21 ottobre. L'agitazione sarà dalle 00.01 alle 23.59 con le garanzie dei serivzi minimi previsti dalla legge. Contemporaneamente, all'aeroporto di Milano Linate, si terrà una manifestazione di carattere nazionale, al piano partenze, dalle 10 alle 13, indetta dal sindacato Usb.

Secondo la sigla sindacale, dopo i disagi dell'estate del 2022, non sono terminati i problemi dei lavoratori del comparto. La disorganizzazione di cui molti passeggeri si sono lamentati si è tradotta in "aggressioni, carichi eccessivi di lavoro, salute e sicurezza totalmente dimenticate" per i lavoratori, si legge in una nota.

A questo, secondo Usb, i lavoratori "si trovano a pagare la follia di una guerra imposta e del carovita galoppante", con "una perdita di salario tra i 3.000 e i 4.500 euro" e "un'inflazione al 10%" a cui si è risposto con "bonus su bonus utilizzati come surrogato al posto di un indispensabile salario minimo". In vista del rinnovo del contratto nazionale, Usb chiederà un "adeguato aumento" delle retribuzioni e il "riconoscimento di cinque anni di arretrati", anche con un referendum di settore.