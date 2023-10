Sciopero degli aerei, 66 voli cancellati a Malpensa e 15 a Linate

Sono 15 i voli bloccati per sciopero a Linate, 66 a Malpensa. Lo fa sapere la Cub, il sindacato che, con altre sigle, ha indetto lo sciopero del trasporto aereo venerdì 20 ottobre. "Su 382 voli erano 210 quelli su cui si poteva esercitare il diritto di sciopero", scrive la Cub in una nota, "e più del 40% è rimasto a terra".

Disagi per i passeggeri anche in altri aeroporti italiani: ad esempio i "moltissimi voli in ritardo" a Venezia e i ritardi a Verona con 14 voli cancellati; a Milano è stato bloccato il trasporto merci: "Una condizione - argomenta la Cub - conseguenza delle scelte effettuate dalle società di handling, che scaricano sui passeggeri le loro responsabilità".

"Il contratto di categoria è scaduto da 7 anni e considerando anche la fiammata inflattiva attuale il potere d'acquisto perduto è di 250 euro al mese, che chiediamo vengano versati nelle buste paghe dei lavoratori", aggiunge il sindacato.