Sciopero aerei oggi: ecco l'elenco dei voli garantiti

Braccia incrociate. Si preannuncia una giornata di caos e disagi quella di oggi, venerdì 19 maggio, negli aeroporti italiani, chiamati a fare i conti con una serie di scioperi dei lavoratori che rischiano di paralizzare la circolazione dei velivoli in tutta la Penisola, compresi gli scali milanesi di Linate, Malpensa e Orio al Serio.

Le agitazioni sono state proclamate dalle sigle Cub, Usb lavoro privato e Flai trasporti e servizi e riguardano il personale che si occupa dell'handling e più in generale i lavoratori di tutto il comparto. Ma non solo. Perché a fermarsi potranno essere anche i dipendenti di Air Dolomiti - per 24 ore - di Volotea - per 4 ore, dalle 13 alle 17 -, il personale di terra di American Airlines - dalle 12 alle 16 - e i colleghi di Emirates, anche loro nella stessa finestra oraria.

Dopo l'alluvione in Emilia Romagna, i sindacati confederati hanno rinviato l'agitazione, mentre Usb e Cub hanno deciso di estromettere dal blocco i voli che riguardano le direttrici dell'Emilia.

Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ha fatto sapere che sono garantiti i "voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso", oltre che "tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21", insieme a "tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero".

E ancora: "Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero" e sono assicurati "la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti" e "l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso" e i "tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali".