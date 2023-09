Sciopero aerei: quali voli sono garantiti a Milano

Venerdì nero per i trasporti. A Milano non solo lo sciopero dei mezzi pubblici, ma anche quello degli aerei. Diversi i voli che sono già stati soppressi, mentre sono attesi ritardi e cancellazioni dell’ultimo minuto. Lo sciopero partirà alla mezzanotte di venerdì e si concluderà 24 ore dopo. Ad aggiungersi anche un ulteriore agitazione: dalle 13 alle 17 il personale EasyJet incrocerà le braccia.

Nel caos di cancellazioni e ritardi, le compagnie sono comunque tenute a garantire alcuni voli, dove la fascia di garanzia sarà tra le 7.00 e le 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. Ecco, quindi, quali saranno i voli garantiti che sono stati trasmessi dalle diverse compagnie all’Ente nazionale per l’aviazione civile.

Eju 3599 Malpensa - Lampedusa

Eju 3600 Lampedusa - Malpensa

Ryr 1090 Malpensa - Alghero

Msr 706 Malpensa - Cairo

Qtr 128 Malpensa - Doha Hamad

Eth 737 Malpensa - Addis Abeba

Gfa 022 Malpensa - Bahrain

Mea 236 Malpensa - Beirut

Oma 144 Malpensa - Muscat Seeb

Thy 1895 Malpensa - Istanbul

Eju 3891 Malpensa - Sharm El Sheikh

Eju 3935 Malpensa - Tel Aviv

Uae 205 Malpensa - New York

Ity 604 Malpensa - New York

Aal 199 Malpensa - New York

Cca 950 Malpensa - Beijing

Eva 96 Malpensa - Taipei

Nos 763 Malpensa - Almaty

Sia 377 Malpensa - Singapore

Uzb 256 Malpensa - Urgench Tashkent

Nos 5248 Malpensa - Armistar

Nos 5420 Malpensa - Dakar

“Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente”, conclude l’Enac.