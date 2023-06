Sciopero del settore aereo in arrivo: i voli a rischio

Domenica 4 giugno, il giorno del grande rientro dal ponte del 2 giugno, ci sarà uno sciopero del personale Enav (l’Ente nazionale per l’aviazione civile). Scioperano anche i lavoratori dell'handling cioè i servizi aeroportuali e di diverse compagnie. Si tratta degli scioperi proclamati per maggio e poi rinviati.

Tutti gli scioperi del settore aereo del 4 giugno 2023

Chi incrocia le braccia il 4 giugno 2023:

Personale Enav Milano - 4 ore - dalle 13:00 alle 17:00;

Personale Enav Roma - 4 ore - dalle ore 13:00 alle 17:00;

Personale dipendente Società di handling aeroportuale - 4 ore - dalle ore 12:00 alle 16:00;

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling - 24 ore - dalle ore 00:01 alle 23:59;

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti - 24 ore - dalle 00:01 alle 23:59;

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto - 24 ore - dalle ore 00:00 alle 23:59;

Personale Vueling S.A. - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;

Personale Air Dolomiti - 24 ore - dalle 00:01 alle 24:00;

Personale di terra della compagnia Emirates - 4 ore - dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale di terra della compagnia American Airlines - 4 ore - dalle ore 12:00 alle ore 16:00;

Personale Volotea - 24 ore.

Per quale motivo scioperano i lavoratori del trasporto aereo? La motivazione è stata spiegata in una nota da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo: "La situazione per il settore dell’handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima a un rinnovo contrattuale atteso ormai da 6 anni che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti".

Lo sciopero del 4 giugno, i voli garantiti

Come sempre accade, anche per lo sciopero del 4 giugno l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia. Si tratta di tutti i voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Nonché i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. L'elenco completo è disponibile sul sito dell'Enac.