Lo sciopero che promette di mandare in tilt gli aeroporti di Milano

Sciopero in arrivo per il personale degli aeroporti di Linate e Malpensa. La protesta è prevista per mercoledì 8 giugno.

Si fermano sia i lavoratori Enav del compartimento di Milano per 12 ore, sia i dipendenti di Ita Airways dalle 13 alle 17. Stop per 24 ore anche per una fetta del personale operativo negli aeroporti Sea di Milano Linate e Milano Malpensa e di alcune compagnie aeree (Easyjet dalle 13 alle 17; Volotea, Ryanair e Air Malta dalle 10 alle 14). Dalle 13 alle 17 fermo anche il personale Enav dell'aeroporto di Bologna.

Inizialmente lo sciopero Enav doveva durare 24 ore ma poi la società ha informato le sindacali Ugl-Ta e Unica lo hanno ridotto a 12 ore, nella fascia oraria dalle 8 alle 20. Sottolineando che saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente.