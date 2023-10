Oggi lo sciopero dei trasporti: a rischio treni e mezzi pubblici

Venerdì nero per i mezzi di trasporto. Lo sciopero dei ferrovieri, iniziato giovedì sera, proseguirà fino alle 21 di oggi venerdì 20 ottobre. A rischio tutti i treni Trenord a Milano e in tutta la Lombardia. Potenziale caos anche per Trenitalia e Italo.

I "servizi regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza potranno subire variazioni e cancellazioni" dalle "21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 ottobre 2023", ha fatto sapere la società. "Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei servizi minimi garantiti", si legge sul sito ufficiale di Trenord. Per Trenitalia Frecce e Intercity circoleranno regolarmente. I treni regionali sono garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sul sito i dettagli delle corse garantite. Anche sul sito web di Italo un elenco dei treni che non verranno sfiorati dall'agitazione.

Per quanto riguarda Atm, l'azienda fa sapere che a Milano lo sciopero potrebbe coinvolgere le metropolitane solo dopo le 18 e le linee di superficie dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Come si legge in una nota, lo sciopero è stato proclamato per “il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia differenziata e la guerra.”