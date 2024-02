Annullato lo sciopero della polizia locale del 20 febbraio

Annullato lo sciopero della polizia locale. È arrivata la precettazione da parte della Prefettura relativa all’agitazione indetta per il 20 febbraio. “Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto in data odierna il differimento ad altra data dello sciopero del personale della polizia locale del Comune di Milano”, si legge nella nota ufficiale.

La decisione è stata presa perché per quella data sono attesi due eventi importanti in città: l’avvio della Fashion Week e il match tra Inter e Atletico Madrid. “Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in Prefettura lo scorso 13 febbraio, tra i sindacati e il Comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza in una giornata in cui la città sarà interessata da eventi di particolare richiamo internazionale”, prosegue la nota.

Lo sciopero era stato indetto contro la decisione di palazzo Marino di riorganizzare il corpo e, soprattutto, aumentare le pattuglie in servizio nei turni serali e notturni. Già a gennaio gli agenti della polizia locale di Milano avevano scelto di scioperare: braccia incrociate per il 90% dei vigili in servizio nel primo turno di domenica 14. A fine giornata l’adesione complessiva era stata del 48%