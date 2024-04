Ecco perché lo sciopero dei trasportatori Brt è stato annullato

Stop allo sciopero dei trasportatori del Gruppo Brt. L'agitazione, che sarebbe dovuta iniziare a partire dalla mezzanotte di lunedì 29 aprile, è stata sospesa da Assotir che aveva annunciato il fermo settoriale in una conferenza stampa a Milano il 23 aprile. L’Associazione italiana Imprese di Trasporto ha spiegato la decisione in una nota, comunicandola alle istituzioni competenti. Il Gruppo Brt, infatti, ha dimostrato disponibilità all'apertura di una fase di confronto con i trasportatori.

Le parti hanno stabilito l'inizio dei lavori di un tavolo di confronto per il 2 maggio. Tra i temi che verranno affrontato ci sono i criteri di selezione dei fornitori e loro applicazione su disdette e nuovi contratti, gli adeguamenti tariffari e le condizioni per stabilizzare le relazioni con i fornitori storici Brt.

"A fronte della decisione di Assotir, Brt spa ha sospeso ogni iniziativa di disdetta contrattuale nei confronti dei fornitori attualmente operanti con il medesimo Gruppo, salvo casi di evidenti rilievi di conformità, che si impegna, tuttavia, a darne tempestiva informazione all’Associazione - fa sapere l'Associazione -. È stata, inoltre, concordata la costituzione di un tavolo tecnico per esaminare, in un arco temporale limitato le criticità evidenziate dai fornitori aderenti ad Assotir".

I commenti

Anna Vita Manigrasso, presidente nazionale di Assotir, ha commentato: "Assotir ringrazia tutti i trasportatori che hanno sostenuto questa battaglia, di cui sono stati - e restano - i protagonisti. Grazie a loro, è stato raggiunto un primo importante risultato, rappresentato dall’apertura di una fase di confronto con il loro committente. Ovviamente, siamo solo all’inizio di un percorso, nel quale l’attenzione dei trasportatori deve restare alta e, ancora di più, per i prossimi passaggi. Per questo, accanto al ringraziamento, l’invito a restare vigili sugli sviluppi dalla situazione su cui, peraltro, non mancheremo di fornire tutte le informazioni necessarie”, ha fatto sapere Manigrasso.

Anche Claudio Donati, segretario generale, ha detto la sua: "Assotir si augura che questa nuova fase apra una prospettiva di collaborazione fattiva tra le diverse realtà imprenditoriali coinvolte, all’insegna del rispetto della dignità dei trasportatori. Se così sarà, ci sarà un generale vantaggio per tutti gli attori in campo. A partire dai trasportatori, per i quali, questa vicenda deve rappresentare un momento di crescita ed un rafforzamento delle capacità imprenditoriali”. Donati ha spiegato che “è certo che non calerà l’attenzione e l’impegno della nostra associazione su questa partita, perché l’intera vicenda, al di là degli esiti specifici, è significativa delle dinamiche che caratterizzano l’attuale corso economico generale”.