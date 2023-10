Proclamato un altro sciopero Atm: metro, bus e tram Atm a rischio per 24 ore a Milano

Un'altra giornata di possibile caos. Venerdì 10 novembre a Milano va in scena uno sciopero dei dipendenti di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina. L'agitazione, come si legge sul portato dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dalla sigla Al Cobas.

I dipendenti dell'azienda di Foro Bonaparte potranno fermarsi per tutte le 24 ore, anche se come sempre dovrebbero essere previste fasce di garanzia, finestre orarie in cui la circolazione dei mezzi è garantita. A rischio caos per lo sciopero saranno autobus, tram e i treni delle cinque linee metropolitane. Al momento non sono ancora noti gli orari dell'agitazione ma è verosimile che i mezzi saranno garantiti da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18, mentre potrebbero fermarsi nel resto della giornata.

L'ultimo sciopero Atm a Milano è avvenuto soltanto lo scorso 20 ottobre. Nel pomeriggio la città è rimasta senza "pezzi" di metropolitane, con Atm che per far fronte alle assenze era stata costretta a chiudere alcune stazioni.