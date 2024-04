Sciopero Atm in arrivo: gli orari di metro, bus e tram a Milano

Braccia incrociate. Giovedì 11 aprile a Milano e nel resto d'Italia va in scena uno sciopero generale dei lavoratori di tutti i settori proclamato dai sindacati Cgil e Uil. I maggiori disagi rischiano di verificarsi nel settore dei trasporti, con metropolitane, autobus, tram e treni che potrebbero fermarsi.

L'agitazione, come riportato dal portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durerà 4 ore. A Milano - ha fatto sapere in una nota Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale - lo sciopero "del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane, secondo le modalità comunicate dalle strutture regionali delle federazioni di categoria del Trasporto Filt e Uilt che hanno aderito all’iniziativa confederale, sarà possibile dalle ore 20.00 alle ore 24.00".

Quindi da inizio servizio fino alle 20, i mezzi circoleranno regolarmente. Dalle 20 a mezzanotte, invece, metropolitane, bus e tram saranno a rischio. "Lo sciopero - ha concluso l'azienda nella propria nota - è stato indetto con motivazioni così riassumibili: per politiche ed interventi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; per cambiare la delega fiscale del governo e definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo".