Nuovo sciopero di 24 ore dei mezzi: gli orari di metro, bus e tram Atm a Milano

Un'altra agitazione. Venerdì 15 dicembre a Milano e nel resto d'Italia va in scena lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto dalle sigle Usb lavoro privato, Al Cobas e Cub trasporti. Si tratta della protesta inizialmente indetta per il 15 novembre scorso prima che i lavoratori fossero precettati dal ministero dei trasporti, Matteo Salvini, che aveva ridotto l'astensione dal lavoro a un massimo di quattro ore, spingendo così le sigle a decidere per una nuova data.

Sotto la Madonnina saranno a rischio metropolitane, bus e tram di Atm. "L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio", ha fatto sapere la stessa società che gestisce il Tpl. Due, quindi, le fasce di garanzia: i mezzi circoleranno da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata invece si rischia lo stop.

Lo sciopero - ha ricordato la stessa Atm - è stato indetto "per il libero esercizio diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il superamento dei salari di ingresso, contro il dispendio di soldi pubblici per appalti e subappalti che offrirebbero servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, per il blocco delle privatizzazioni, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza, per il blocco delle spese militari".

Al Cobas si è invece schierata "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza", "per il superamento dei salari di ingresso, contro appalti e subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari, contro le grandi opere speculative".