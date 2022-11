Gli orari dello sciopero Atm a Milano

Rischio caos. Venerdì 2 dicembre va in scena a Milano e nel resto d'Italia lo sciopero generale indetto dai sindacati di base Cobas, Cub, Sgb, SiCobas, UniCobas, Usb e Usi Cit. Ad astenersi dal lavoro potranno essere i lavoratori di tutte le aziende, pubbliche e private. Come sempre i disagi maggiori rischiano di verificarsi nel settore del trasporto publico locale. Sotto la Madonnina potrebbero fermarsi i mezzi di Atm, con i dipendenti pronti a incrociare le braccia e bloccare metropolitane, autobus e tram.

"L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di Atm - si legge in una nota della società di Foro Bonaparte - sarà possibile nelle seguenti fasce orarie: in metropolitana dalle ore 18 al termine del servizio; in superficie dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". La circolazione della metro è quindi garantita dall'inizio del servizio fino alle 18, mentre bus e tram potrebbero fermarsi sia in mattina che in pomeriggio.

A spiegare i motivi dell'agitazione è un comunicato di Cobas, che nei giorni scorsi ha anche organizzato una riunione di preparazione. Lo sciopero - si legge - è proclamato per chiedere "il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari con adeguamento al costo della vita e con recupero dell’inflazione, l’introduzione del salario minimo di 12 euro l’ora, la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, il congelamento dei prezzi dei beni primari e dei combustibili, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina". E ancora: per ottenere "investimenti economici per scuola, sanità pubblica, trasporti, salario garantito per disoccupati e sottoccupati, un piano di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il recupero del patrimonio pubblico in disuso, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, lo stop alla controriforma della scuola e la cancellazione dell’alternanza scuola-lavoro e degli stage dei centri di formazione professionale, la difesa del diritto di sciopero". L'agitazione servirà al sindacato anche per ribadire la propria contrarietà alle "privatizzazioni" e al "sistema di appalti e sub appalti".