Sciopero dei mezzi Atm a Milano: gli orari di metro, bus e tram

Ventiquattro ore di possibile caos. Venerdì 20 ottobre a Milano e nel resto d'Italia è il giorno scelto dai sindacati Cub, Adl Cobas, Sgb e Si Cobas per lo sciopero generale di tutti i lavoratori delle categorie pubbliche e private, che potranno incrociare le braccia per tutta la giornata.

I problemi maggiori potrebbero verificarsi nel settore dei trasporti, con tutti i mezzi Atm - già messi a dura prova lo scorso 9 ottobre da un altro agitazione - che rischiano di fermarsi. La stessa società che gestisce il Tpl sotto la Madonnina ha fatto sapere che "a Milano l’agitazione avrà differenti fasce orarie per il personale di esercizio: in metropolitana sarà possibile dalle 18 al termine del servizio, in superficie sarà possibile dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio".

Quindi le metro saranno regolarmente in funzione fino alle 18, quando poi scatterà lo sciopero, mentre autobus e tram saranno garantiti soltanto da inizio servizio alle 8.45 e nella fascia oraria tra le 15 e le 18. A Milano e in Lombardia saranno a rischio anche i treni di Trenord.

Lo sciopero è stato indetto "per il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita, per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia". E ancora: "Per il blocco delle spese militari, per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza, per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica, per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili" e "contro le privatizzazioni e il sistema di appalti" e "contro l’autonomia Differenziata e la guerra".