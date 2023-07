Sciopero dei mezzi, nessun disagio a Milano: regolari metro, bus e tram Atm

Braccia incrociate. Lunedì prossimo, il 24 luglio, i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale potranno fermarsi in tutta Italia per effetto di uno sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'agitazione è stata proclamata lo scorso 10 luglio e durerà 4 ore.

A Milano non dovrebbero verificarsi disagi. Atm non ha infatti ricevuto adesioni e gli autobus, i tram e i treni delle linee metropolitane dovrebbero circolare regolarmente.

Tra i motivi della rabbia dei lavoratori l'ormai infinita battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche rivendicazioni sul salario minimo, sulla sicurezza sui luoghi sul lavoro e sulla libertà di sciopero.

Lo scorso 7 luglio un'altra agitazione aveva messo a dura prova i mezzi meneghini, con metropolitane "tagliate" dalle 18 in poi e maggiori attese in superficie.