Sciopero di 24 ore a Milano: a rischio metro, bus e tram Atm

Nuovo sciopero dei trasporti a Milano. I lavoratori Atm incroceranno le braccia mercoledì 26 giugno, tra una settimana esatta. L'agitazione è stata annunciata dal sindacato Al Cobas e segnalata sul portale del Mit. Per 24 ore saranno a rischio metro, bus e tram.

"Nonostante le altissime adesioni agli scioperi del 22 marzo, 6 giugno e da ultimo quello del 31 maggio che ha visto la totale chiusura delle principali linee metropolitane, siamo costretti a indirne un altro visto l'atteggiamento di netta chiusura della dirigenza Atm e, ancor più grave, la totale indifferenza della proprietà il Comune di Milano nonostante le continue sollecitazioni ad aprire un tavolo e la nostra disponibilità a sospendere gli scioperi", scrive il sindacato in una nota.

Nelle agitazioni precedenti si era fermato il 70% del servizio di superficie, quindi autobus e tram, il 100% del servizio delle metropolitane M1, M2 e M3, e il 70 per cento del servizio della M5. Gli organizzatori avevano assicurato: "i tranvieri milanesi hanno aderito in massa allo sciopero indetto da Al Cobas e bocciano senza appello l'accordo 'spot' firmato dai sindacati confederali e autonomi". L'accordo a cui dal sindacato si riferiscono col termine spot è un documento firmato il 13 maggio da Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Ugl e Orsa con Atm. Documento che per Al Cobas "non sposta nulla in merito alla crescita dei salari e del loro potere d'acquisto ed è pesantemente punitivo, esclusivista e discriminatorio". Quella dei salari, con la richiesta di 150 euro netti in più per i lavoratori, resta una - ma non l'unica - delle principali battaglie portate avanti dalla sigla.

"Il taglio programmato di oltre il 7% del servizio e le soppressioni quotidiane non programmate non riescono ad arginare la carenza di conducenti (almeno 500) e offrire un servizio di trasporto pubblico all'altezza. È come se Atm scioperasse tutti i giorni contro gli utenti", si legge ancora nella nota.