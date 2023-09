Sciopero di 24 ore dei lavoratori Atm: gli orari di metro, bus e tram a Milano

Braccia incrociate. Venerdì nero dei trasporti in arrivo a Milano, dove il prossimo 29 settembre rischiano di fermarsi metropolitane, autobus e tram di Atm per effetto di uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. L'agitazione, come riportato dalla stessa azienda che gestisce il Tpl sotto la Madonnina, è stata indetta dal sindacato Usb lavoro privato.

Lo sciopero "del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio", ha segnalato l'azienda di Foro Bonaparte. Quindi a Milano metropolitane, bus e tram saranno garantiti soltanto da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18: nel resto della giornata il rischio caos è concreto.

L'agitazione è stata indetta “per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l’ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza”.

Soltanto lunedì scorso, il 18 settembre, un altro sciopero aveva bloccato parte dei mezzi meneghini, con la metro che nel pomeriggio aveva "perso" alcuni "pezzi".