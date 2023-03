I lavoratori Atm vogliono guadagnare di più: sciopero di 24 ore di metro, bus e tram

"Lavoro duro, bassi salari, troppe responsabilità e poca sicurezza". Il sindacato Al Cobas lancia la propria sfida frontale ad Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano. E lo fa proclamando uno sciopero di 24 ore previsto per il prossimo venerdì 31 marzo, giorno in cui il capoluogo meneghino rischia di ritrovarsi senza metropolitane, autobus e tram.

A spiegare le ragioni dell'agitazione è stata la stessa sigla in un comunicato. "Già nel 2021 scrivevamo così: «Parliamoci chiaro, l’ennesimo piano di assunzioni presentato da Atm è una farsa». Il direttore generale di Atm lamenta la mancanza di candidati per le assunzioni di conducenti e operai addossando tutta la responsabilità al carovita. Vero, ma un conducente neoassunto guadagna circa 1.200 euro al mese, nonostante la riconosciuta gravosità del lavoro, la professionalità, le pesanti responsabilità civili e penali, la flessibilità dei turni - che arrivano ad impegnare il lavoratore 14 ore al giorno -, il lavoro domenicale, festivo e notturno, l‘insicurezza del e sul lavoro", le rimostranze di Al Cobas.

"Questi conducenti sono assunti esclusivamente con contratto a termine e part time verticale, quindi, il salario medio si abbassa ulteriormente senza avere nemmeno un sabato e una domenica liberi. Nel nostro ambiente perfino le ferie non sono un diritto, ma una 'concessione' del direttore di turno - hanno proseguito dal sindacato -. Da qualche anno aumentano i lavoratori che dall'Atm si licenziano proprio perché non arrivano alla seconda settimana del mese. C’è chi per farlo si sobbarca decine e decine di ore di straordinario mettendo a rischio la propria salute e la sicurezza di tutti".

"Dietro questa manovra mediatica si cela la volontà di Atm di diminuire il personale, aumentare l’orario e la flessibilità del lavoro, anche abrogando gli accordi aziendali esistenti, diminuire i riposi, soprattutto in sabato e domenica. È facile intuire che Atm vuole affrontare le imminenti gare d’appalto presentando l’offerta più bassa possibile, diminuendo i costi - taglio del servizio e riduzione personale -, aumentando i ricavi. Il prezzo della privatizzazione sulle spalle di cittadini e lavoratori", il j'accuse dei Cobas. "Ma non basta. Oltre che essere Dg, Giana è anche il presidente di Agens, l’associazione datoriale di riferimento di Atm. Quindi - hanno rimarcato dal sindacato - i mancati rinnovi contrattuali sono una sua diretta responsabilità".

Ecco le richieste: "Chiediamo 150 euro di aumento nette mensili uguali per tutti e solo ai livelli produttivi, riduzione dell’orario e della flessibilità del lavoro, trasformazione di tutti i contratti part time in full time ed eliminazione salari d’ingresso, riconoscimento degli arretrati del corretto pagamento delle giornate di ferie, tutela dell’igiene degli ambienti aziendali e delle vetture e della sicurezza del personale anche attraverso sistemi di protezione passivi". E ancora, hanno concluso da Al Cobas: "Le immediate dimissioni del direttore Giana e dell’intero Cda per aver fallito la loro missione. Il 31 marzo scioperiamo anche contro le gare d’appalto del servizio di Tpl Milanese che sono la mal celata motivazione dei progetti di sfruttamento di Atm e comune di Milano".