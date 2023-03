Sciopero generale dei mezzi: gli orari di metro, bus e tram Atm a Milano

Una giornata di potenziale caos. Mercoledì 8 marzo, giorno della festa della donna, Milano e il resto d'Italia si troveranno a fare i conti con uno sciopero generale proclamato dai sindacati Slai Cobas, Cub. A incrociare le braccia potranno essere i lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, ma come sempre i maggiori disagi rischiano di verificarsi per il trasporto pubblico.

A Milano possono fermarsi i dipendenti di Atm, la società che gestisce metropolitane, autobus e tram sotto la Madonnina. "Le metropolitane saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18. Le linee potrebbero risentire dello sciopero dopo le 18, fino al termine del servizio", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte in una nota. Discorso diverso, invece, per bus, tram e filobus che "potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio", ha chiarito la società.

Lo sciopero - si legge sul sito di Atm - è stato proclamato per “la sicurezza dei lavoratori, il rinnovo della moratoria dei licenziamenti, la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile, welfare pubblico, per la pensione a 60 anni, il diritto al lavoro, salari e carriere senza discriminazioni, contro le politiche di austerity, contro le modifiche al reddito di cittadinanza, contro la precarietà.”

Lo scorso 17 febbraio, altra giornata di sciopero, sotto la Madonnina erano state chiuse tre delle cinque linee metropolitane per buona parte della giornata.