Nuovo sciopero dei mezzi: a Milano metro, tram e autobus Atm a rischio

Finito lo sciopero generale delle polemiche, quello di venerdì novembre, è tempo di guardare avanti. E infatti, è in programma un nuovo sciopero nazionale che coinvolgerà i trasporti: per lunedì 27 novembre. Questa volta la manifestazione dovrebbe coinvolgere anche il personale del Gruppo Atm di Milano, che non aveva potuto prendere parte all’agitazione di 4 ore di metà mese. A Milano sarà rischio dunque il funzionamento dei mezzi: metro, tram e autobus.

L'agitazione del settore del trasporto pubblico locale - proclamata dai sindacati Usb lavoro privato, Cup trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Dal Cobas - avrà carattere nazionale e una durata di 24 ore, che si tradurrà in fasce orarie garantite diverse a seconda dei territori coinvolti. Per quanto riguarda Milano, sul portale Atm ancora non sono presenti gli orari garantiti.

I motivi che hanno spinto i sindacalisti a programmare lo sciopero - presente sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dal 31 ottobre - sono sempre gli stessi: "Aumenti dei salari, migliori condizioni di lavoro, blocco delle privatizzazioni, tutela della salute e sicurezza e proteggere il diritto allo sciopero dei lavoratori". L'ultimo punto in particolare si riferisce all'atteggiamento del governo.