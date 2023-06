Sciopero di 24 ore a Milano: a rischio metro, bus e tram Atm

Metro, bus e tram Atm a rischio a Milano per uno sciopero. Per venerdì 7 luglio, infatti, è in programma uno sciopero dei mezzi del trasporto pubblico locale. A rischio dunque i mezzi Atm in città.

L’agitazione è stata proclamata da un solo sindacato - Faisa-Confail - ma la reale adesione del personale si saprà solo la mattina stessa del giorno della protesta.

Secondo quanto preventiva comunicato al calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’agitazione avrà carattere nazionale e una durata di 24 ore con modalità territoriali diverse da città in città. A Milano, come da prassi, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia (ancora non pubblicate da Atm sul proprio portale).

Quel venerdì 7 luglio i treni - Trenord e Trenitalia - saranno regolari. Alcuni giorni dopo invece, il 13 luglio, saranno a rischio per 24 ore i treni Italo e Trenitalia (qui i dettagli).