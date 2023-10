Il nuovo sciopero dei mezzi (dopo l'intervento di Salvini): metro, bus e tram Atm a rischio per 24 ore

Nuova data, stesso rischio: 24 ore di possibile caos. Il prossimo 9 ottobre, lunedì, a Milano e nel resto d'Italia va in scena lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico inizialmente previsto per il 29 settembre. L'agitazione, proclamata dal sindacato Usb lavoro privato, era stata rinviata dopo l'intervento del ministero dei trasporti che aveva deciso di ridurre a 4 ore lo stop. Da lì la scelta del sindacato di indire un altro sciopero, in un altro giorno.

Lunedì autobus, tram e metropolitane di Atm saranno così a rischio per 24 ore. Gli orari dello sciopero - anche se ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali -, dovrebbero essere quelli già previsti proprio per lo scorso 29 settembre. Quindi i mezzi potranno fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio. Mentre dovrebbero essere previste due fasce di garanzia da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

"Si è consumata l'ennesima aggressione all'esercizio del diritto di sciopero", il j'accuse di Usb dopo l'intervento del ministero guidato da Matteo Salvini. "Questa assurda ordinanza - hanno scritto dalla sigla in una nota - svilisce tutta la storia e il valore del diritto di sciopero, quale unico mezzo di rivendicazione dei lavoratori, a maggior ragione per gli autoferrotranvieri sopraffatti da anni di privatizzazioni selvagge, bassi livelli salariali e tutele ridotte al minimo che hanno polverizzato e martoriato la categoria".

Il sindacato ha parlato anche di "uno sciopero di carattere politico e per questo molto scomodo, uno sciopero che mette in discussione le politiche di questo governo, che oltre a rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, vuole evidenziare la necessità di combattere proprio l'attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali".