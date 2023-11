Sciopero Atm a Milano oggi, agitazione iniziata alle 18: la situazione in metro

È scattato alle 18 di lunedì 27 novembre lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto da Al Cobas a livello nazionale. A Milano sono a rischio metropolitane, autobus e tram, ma per il momento non vengono segnalati disagi.

È stata la stessa Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, a far sapere, alle 18 in punto, che "tutte le linee metropolitane sono in servizio".

"In superficie alcune linee di bus, tram e filobus potrebbero subire rallentamenti a causa del traffico", ha chiarito la società di Foro Bonaparte. "Stanno viaggiando con ritardo al momento queste linee: 51, 52, 70, 86 e 90", si legge sul sito di Atm.

Il caos sullo sciopero

Lo sciopero di oggi va in scena nonostante l'intervento del ministro dei trasporti Matteo Salvini che ha precettato i lavoratori. Le tre sigle sindacali che inizialmente avevano proclamato l'agitazione per lunedì 27 novembre - Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Al Cobas - si sono infatti 'divise'.

Da un lato Usb Lavoro Privato e Cub Trasport - che avevano in programma un'astensione dal lavoro di 24 ore - hanno scelto di rimandare la loro protesta al 15 dicembre mentre dall'altro lato la sigla Al Cobas - non precettata perché protestava solo per 4 ore - ha scelto di confermare l'agitazione per come inizialmente prevista.

Il sindacato Al Cobas protesta "contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità organizzazioni sindacali e associazioni datoriali; per il superamento dei salari di ingresso; contro appalti e subappalti; per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità; per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro; per il blocco delle spese militari; contro le grandi opere speculative".