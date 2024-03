Il sindacato conferma sciopero Atm: ecco perché Milano è a rischio caos

Il prossimo sciopero dei mezzi Atm a Milano è in programma per venerdì 22 marzo. Quel giorno i lavoratori del gruppo Atm potrebbero incrociare le braccia per 24 ore. Tradotto: nonostante la fasce orarie di garanzia per metro, bus e tram, il rischio che la mobilità cittadina si trasformi in un caos è molto alto.

L'agitazione - sul calendario degli scioperi del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - è provinciale e riguarda esclusivamente il personale Atm. Treni - Trenord e Trenitalia - saranno regolari. A proclamare la protesta è il sindacato Al Cobas, che ha spiegato le sue ragioni in modo molto chiaro con un comunicato. "I tranvieri milanesi ancora in lotta per salari dignitosi, igiene, sicurezza, diritto alle ferie; contro i salari d'ingresso, l'aumento dei carichi di lavoro e le gare d'appalto", sintetizzano.

Stipendi bassi e pochi conducenti: lo sciopero Atm

"Dopo sei scioperi aziendali e tre nazionali (di cui due precettati e ridotti dal ministro Salvini), Al Cobas ha indetto il settimo sciopero dei tranvieri dell'Atm di Milano il 22 marzo prossimo. Una vertenza iniziata nell'aprile 2022 che vede al centro la questione salariale con una richiesta di 150 euro netti mensili d'aumento a livello aziendale, non riparametrato e solo per i livelli produttivi e 350 euro netti mensili a livello nazionale", spiegano gli organizzatori.

"In più di 15 anni, grazie anche al tradimento dei sindacati confederali e autonomi, i tranvieri - sostiene Al Cobas - hanno rinnovato solo due contratti nazionali, in cui sono arrivati più soldi negli enti bilaterali (fondi pensione, di solidarietà e sanità integrativa) che nello stipendio e solo 30 euro a livello aziendale: di conseguenza la categoria soffre della mancanza di 10mila conducenti, 500 nella sola Atm".

Solo 1.300 euro al mese a Milano non bastano

"Nonostante i bandi d'assunzione - continua il sindacato - pochissimi sono i candidati e la ragione è riconducibile ai bassi salari d'ingresso imposti dal Ccnl (1.300 euro mensili per i primi 9 anni) in una città dove l'affitto di una stanza in condivisione arriva a 500 euro, turni di lavoro massacranti, flessibilità oraria senza pari e pochi riposi. La carenza di personale di guida sta comportando la sistematica impossibilità di godere del diritto alle ferie tanto che i tranvieri stanno accumulando decine di giorni di ferie residue. Impossibile, quindi, avere un normale recupero psicofisico. Infatti, per la prima volta nella storia, nel corso del 2023, 300 lavoratori Atm avrebbero dato le dimissioni, con o senza avere un altro lavoro. A ciò si aggiungono i consueti pensionamenti".

"Questa grave situazione ha dato il pretesto all'Atm e al Comune di Milano - accusano - di ridurre il servizio del 7% al quale si aggiungono le centinaia di corse tagliate quotidianamente per carenza di personale. I tranvieri milanesi, inoltre, protestano contro i programmi di aumento dei carichi e dell'orario di lavoro anche attraverso la riduzione dei riposi, delineati dai sindacati confederali e azienda con l'accordo dell'aprile 2023 (non ancora attuata grazie anche ai nostri scioperi) e contro la messa a gara dell'intero servizio di trasporto pubblico milanese".

Per la prima volta nella storia Atm riduce i mezzi

"Protestiamo per un posto di lavoro più sicuro, igienico e dignitoso, per la 'blindatura' del posto guida, nonché, per le dimissioni del ad e dg di Atm Arrigo Giana (che è anche ad dell'Atac di Roma e presidente dell'Associazione datoriale di riferimento Agens) perché da quando ricopre questi ruoli le condizioni di lavoro ed economiche dei tranvieri sono nettamente peggiorare così come il servizio che per la prima volta nella storia di Milano viene tagliato anziché incrementato".

L'andamento dei tagli Atm non sta bene a tanti milanesi che improvvisamente si sono ritrovati più isolati dal resto della città. Un gruppo di loro, organizzati nel Comitato di quartiere Basmetto, in zona Gratosoglio a sud di Milano, ha lanciato una petizione sul portale del Comune. "Stanchi del disservizio dei trasporti pubblici milanesi a seguito della riduzione delle corse dei mezzi pubblici di superficie operata da Atm dal mese di novembre 2023", come ha spiegato recentemente Sonia Ferrari a MilanoToday, "abbiamo intrapreso l'iniziativa".

Una richiesta che parte dal sud della città ma che interessa tutta Milano perché i tagli riguardano complessivamente 31 linee di superficie. "Chiediamo più investimenti nel trasporto pubblico - le parole di Ferrari - per una mobilità sostenibile, riduzione della congestione delle principali aree urbane e miglioramento della qualità dell'aria. L'obiettivo è il raggiungimento di almeno 1.000 firme affinché il Comune ci risponda nella speranza che prenda impegni risolutivi. Chiediamo la condivisione dell'iniziativa nel modo che ritenete più opportuno ed efficace".

Cos'è e come funziona una petizione La petizione è una richiesta avanzata da cittadini per esporre comuni necessità pubbliche di competenza dell'Amministrazione. La petizione può essere rivolta al Comune o ad un Municipio. Le petizioni comunali, sottoscritte da almeno mille cittadini, ricevono risposta scritta e motivata (art. 9, comma 2, Statuto Comunale) e sono pubblicate, con le relative risposte, sull’Albo Pretorio del Comune di Milano e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per l’inoltro alla Commissione competente. Possono proporre o sottoscrivere una petizione comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Milano e i City User dai 16 anni in su. Le petizioni municipali devono ottenere un minimo di 250 sottoscrizioni per ricevere risposta scritta e motivata da parte del Presidente del Municipio (art. 64 Regolamento dei Municipi). Possono proporre o sottoscrivere petizioni municpali tutti i cittadini residenti nel Municipio e i City User dello stesso Municipio, dai 16 anni in su. Raccolta firme online Da giugno 2021 su questa piattaforma, Milano Partecipa, è attiva la raccolta firme online per le petizioni comunali (a breve anche per le petizioni municipali). Per avviare una petizione su Milano Partecipa, bisogna seguire la procedura indicata dalla piattaforma. Una volta caricata online, la petizione - non ancora pubblica - viene trasmessa all'Amministrazione che ne verifica l'ammisisbilità. Se l'esito è positivo, la petizione viene pubblicata e aperta alla raccolta firme. In questa fase, la petizione è contraddistinta dall'etichetta RACCOLTA FIRME IN CORSO. Cittadini e City User possono sottoscrivere la petizione. Una volta raggiunte le prime 1000 firme, la raccolta delle sottoscrizioni può essere chiusa e trasmessa all'Amministrazione per avviare la procedura di risposta. Qualora si intendesse raccogliere un numero maggiore di firme, è possibile mantenere la petizione aperta fino a un massimo di quattro mesi dalla pubblicazione su Milano Partecipa. Quando la raccolta firme viene chiusa, la petizione è contraddistinta dall'etichetta IN ATTESA DI RISPOSTA. L'Amministrazione fornisce risposta pubblica a tutte le petizioni che abbiamo raccolto il numero minimo di firme. La risposta viene pubblicata su Milano Partecipa e sull'Albo Pretorio. Quando riceve risposta, la petizione è contraddistinta dall'etichetta CONCLUSA. Nel caso in cui la risposta dell'Amministrazione sia negativa, la petizione è contraddistinta dall'etichetta NON AMMESSA. Raccolta firme cartacea Le firme raccolte su carta, se dotate di Codice fiscale dei firmatari. Possono essere depositate presso l'Ufficio partecipazione e integrate alle firme online.

Nella petizione - che si può firmare qui - i cittadini chiedono al sindaco Giuseppe Sala, all'assessore alla Mobilità Arianna Censi e all'Agenzia mobilità e ambiente del Comune di "investire sul trasporto pubblico di qualità, efficace, efficiente, competitivo, sostenibile che garantisca regolarità, cioè passaggio dalla fermata al momento in cui è previsto". Un servizio che offra - chiedono - "rapidità, tempo ragionevole per raggiungere la destinazione; intensità, cioè frequenza dei passaggi alle fermate; confort, quindi non eccessivo affollamento, ma anche pulizia dei mezzi; costo equo del prezzo del biglietto o dell'abbonamento; sostenibilità ambientale e mitigazione del cambiamento climatico in atto e salvaguardia della salute dei cittadini".

Atm nel frattempo si allarga ad altre città d'Europa

"I soldi - sostiene Al Cobas - ci sono. Atm sta spendendo svariati milioni per partecipare alle gare nel tentativo di aggiudicarsi appalti in Europa. Soldi che vengono sottratti agli investimenti locali e alla distribuzione delle risorse ai lavoratori di un'azienda che è ancora di proprietà pubblica, ma che ha perso di vista la mission di fornire un servizio essenziale per la città, trasformandosi in azienda di speculazione finanziaria. Il tutto sotto l'occhio imbelle dell'intera Giunta comunale del sindaco Sala che, senza progettualità, impone ad Atm di (ri)acquistare dai privati le quote societarie di M4 per circa 250 milioni di euro, affossando l'idea - fallimentare - del 'project financing' (come diciamo da anni)".

"Nel frattempo - concludono - il Governo italiano si appresta a spendere 8 miliardi e 246 milioni solo per l'acquisto di 132 nuovi carri armati, il 2% del Pil nazionale alla Nato e svariati milioni di euro al giorno per gli impegni sui terreni di guerra e sulle forniture di armi all'Ucraina togliendoli alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali, ai trasporti e a tutti i lavoratori impegnati nei servizi essenziali".