Sciopero "a metà" a Milano: Atm e Trenord, chi si ferma e chi no

Sciopero generale, ma a metà. A Milano sarà "monca" l'agitazione di giovedì 11 aprile, giorno scelto dai sindacati Cgil e Uil per uno sciopero generale nazionale proclamato per chiedere più sicurezza sul lavoro e un fisco più equo. Nel capoluogo meneghino e in tutta la Lombardia avevano aderito alla chiamata delle sigle i dipendenti di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, e quelli di Trenord, l'azienda che si occupa dei convogli regionali.

Lunedì, però, un intervento del Prefetto Claudio Sgaraglia ha ridisegnato la situazione. I dipendenti di Atm, che dovevano fermarsi dalle 20 alla mezzanotte, sono infatti stati precettati per "evitare disagi alla mobilità della cittadinanza" perché quel giorno in città sono previsti il "G7 dei trasporti" - con la presenza in città dei ministri dei trasporti dei sette grandi del mondo - e i quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, con 75mila tifosi attesi al Meazza. Quindi giovedì 11 aprile metropolitane, autobus e tram circoleranno regolarmente.

Discorso diverso, invece, per Trenord. Il provvedimento di palazzo Diotti, infatti, non riguarda i ferrovieri, che potranno incrociare le braccia. "Per la giornata di giovedì 11 aprile 2024 è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 09:01 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia", si legge sul sito Trenord. "Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni", ha chiarito l'azienda di piazzale Cadorna.

"Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dallo sciopero e arriveranno a fine corsa - conclude l'avviso - i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00".