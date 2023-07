Atm, sciopero oggi: orari e quello che c'è da sapere

Oggi, venerdì 7 luglio, a Milano e in tutta Italia è indetto uno sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico locale. La protesta, indetta dal sindacato Confail Faisa, durerà 24 ore e rischia di mandare completamente nel caos la circolazione dei mezzi. Sotto la Madonnina potranno fermarsi i dipendenti di Atm - la società che gestisce metropolitane, autobus e tram -, che potranno incrociare le braccia per tutto il giorno, mentre nell'hinterland lo sciopero potrebbe riguardare i dipendenti delle altre aziende che garantiscono il trasporto pubblico locale.

"Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte in una nota. Saranno due, quindi, le fasce di garanzia previste, le finestre orarie in cui i mezzi sono garantiti. Bus, tram e metro circoleranno regolarmente da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18. Nel resto della giornata le metro potrebbero fermarsi, così come i mezzi di superficie.

Annunciando l'agitazione, la stessa Confail Faisa ha spiegato in un comunicato che la protesta riguarda "l’aumento del costo della vita in atto" - per giustificare la richiesta di un aumento salariale - e ha avanzato recriminazioni sulla "sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".