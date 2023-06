Perché i lavoratori Atm scioperano per una settimana intera

Sette giorni di agitazione. Da oggi, lunedì 5 giugno, a domenica 11 giugno a Milano e nel resto d'Italia andrà in scena lo sciopero del lavoro straordinario dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico. Sotto la Madonnina ad astenersi dagli straordinari potranno essere i lavoratori di Atm.

L'agitazione è stata indetta lo scorso 18 maggio dopo un'assemblea degli autoferrotranvieri indetta da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb, Cub Trasporti. Sono state le stesse sigle sindacali, in un comunicato unitario, a spiegare le ragioni della protesta.

"È l’ora di alzare la testa e ridare dignità e diritti ai ferrotranvieri. La categoria degli autoferrotranvieri ha ormai gli stipendi abbattuti a ridosso della soglia di povertà, in un Paese dove l’inflazione è a due cifre e dove il Governo mette in campo misure limitate ed insufficienti, comunque inadeguate a fornire un sostegno ai lavoratori asfissiati dall’aumento dei prezzi e dal costo della vita", l'attacco dei sindacati. "È ora che si aumentino i salari, superando le elemosine previste nel rinnovo contrattuale, proprio mentre in altri paesi europei le richieste sindacali prevedono aumenti ben più corposi, come nel caso della Germania ove le rivendicazioni prevedono aumenti di 600 euro al mese", si legge ancora nel comunicato.



"Per non subire passivamente è urgente mobilitarsi", hanno chiarito le sigle. Quindi, le richieste: "Aumento salariale di 300 euro mensili, riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di Tpl". E ancora: "Blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico". Da qui la decisione dello sciopero degli straordinari per una settimana e la scelta di proclamare - hanno già annunciato i sindacati - uno "sciopero di 24 ore a settembre alla riapertura delle scuole".

Per effetto dell'agitazione, "il servizio delle linee metropolitane e di superficie è sempre garantito tutti i giorni" a Milano, anche se questa settimana sono possibili - ha fatto sapere Atm - "maggiori attese alle fermate tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18".