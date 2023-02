Oggi sciopero dei mezzi: tre linee del metrò chiuse

Venerdì 17 febbraio 2023 è la giornata dello sciopero dei mezzi, la seconda del 2023 dopo quella di venerdì 27 gennaio. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati Usb lavoro privato e Al Cobas. Metro, tram e autobus Atm a rischio ma anche i bus Stie e alcuni treni. Milano e il suo traffico avranno a che fare con lo sciopero dei sindacati Usb lavoro privato e Al Cobas. Il rischio che i mezzi smettano di funzionare, anche parzialmente, sarà incerto fino alla fine perché dipende dall'adesione del personale ma i disagi per i pendolari e per la viabilità sono lo stesso assicurati perché molti, per prevenire inconvenienti, useranno l'auto per spostarsi. La protesta, come riporta il sito dedicato del ministero delle Infrastrutture, è stata proclamata a livello nazionale dal sindacato e avrà una durata di 24 ore, che a Milano si potrebbero tradurre con un disservizio limitato a certe fasce orarie.

La diretta e gli orari

Nella prima fascia oraria di sciopero (dalle 8.45 alle 15), Atm comunica che sono chiuse le linee della metropolitana M1, M2 e M3. Restano invece aperte le linee M4 e M5. La seconda fascia di sciopero sarà dalle 18 a fine servizio. L’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio della Funicolare Como-Brunate, gestita dalla società milanese, dalle le 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.

Motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per "la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, congelamento e calmiere dei prezzi di beni primari e combustibili; blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti; la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato; il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS e le associazioni datoriali di categoria".