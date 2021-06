Sono stati proclamati due scioperi dei trasporti a Milano

Prima i treni, poi metro, autobus e tram. Doppio sciopero dei trasporti in arrivo a Milano, che nel prossimo mese dovrà fare i conti con una doppia agitazione che rischia di mettere in ginocchio la mobilità cittadina.

I primi a incrociare le braccia saranno i ferrovieri. Stando a quanto riportato dal sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra l'11 e il 12 luglio andrà infatti in scena uno sciopero proclamato da "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb", che già avevano protestato a fine maggio. All'agitazione, che vede l'adesione anche di Orsa Ferrovie, potrà prendere parte tutto il "personale mobile della società Trenord regione Lombardia". Lo sciopero andrà in scena dalle 3 dell'11 luglio fino alle 2 del giorno successivo, il 12 luglio, con i treni che potrebbero fermarsi in tutta la regione.

E non è tutto. Perché quattro giorni dopo sarà la volta dei dipendenti di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina. Come riferito sempre dal sito dedicato del ministero, lo sciopero è stato indetto da "Ost A.L. Cobas" e riguarda tutto il personale. I lavoratori, il 16 luglio, potranno incrociare le braccia per 24 ore con "varie modalità": quel venerdì quindi potrebbero fermarsi gli autobus, i tram e i treni delle quattro linee metropolitane milanesi.

Saranno Trenord e Atm, nei giorni precedenti allo sciopero, a comunicare gli orari a rischio blocco e le fasce di garanzia, le finestre orarie in cui i mezzi circoleranno regolarmente.