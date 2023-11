Metro e treni, novembre di fuoco a Milano: 5 scioperi dei mezzi in 17 giorni

Un'agitazione quasi ogni tre giorni. Sarà un novembre caldo a Milano, che in questo mese nel giro di 17 giorni si troverà a fare i conti con cinque diversi scioperi che rischiano di mandare nel caos la circolazione dei mezzi, dai treni regionali di Trenord a metro, bus e tram di Atm.

La serie si apre venerdì prossimo, il 10 novembre. Quel giorno va in scena l'agitazione di 24 ore dei dipendenti proprio di Atm proclamata dal sindacato Al Cobas. I lavoratori dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina potranno quindi incrociare le braccia per l'intera giornata, anche se saranno previste le classiche fasce di garanzia, finestre orarie in cui i mezzi circolano regolarmente. Il rischio, però, come accaduto già lo scorso 20 ottobre, giorno dell'ultimo sciopero, è che Milano si ritrovi con le linee metropolitane interrotte.

Una settimana dopo, venerdì 17 novembre, sarà invece la volta dello sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private indetto da Cgil e Uil. "L’obiettivo è sia di sensibilizzare l’opinione pubblica, nel modo più capillare e diffuso possibile, sulle gravi criticità della manovra economica sia di chiedere al governo e alle istituzioni territoriali di assumere provvedimenti, a partire da quelli in materia di lavoro e di politiche industriali, sicurezza sul lavoro, fisco, previdenza e rivalutazione delle pensioni, istruzione e sanità, necessari a ridurre le diseguaglianze e a rilanciare la crescita", hanno spiegato le due sigle in una nota congiunta. Stando a quanto riporta il portale dedicato del ministero, il 17 novembre i treni di tutta Italia - compresi quelli di Trenord - potranno fermarsi dalla mezzanotte alle 21, mentre per i mezzi cittadini l'agitazione sarà di "24 ore con modalità territoriali".

Ancora una settimana dopo, il 24 novembre, altra replica. E sempre firmata Cgil e Uil. Quel venerdì, infatti, è previsto uno sciopero che riguarderà "tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle regioni del Nord", Lombardia compresa. Identico il copione: a rischio caos saranno i treni, le metropolitane, gli autobus e i tram.

Tra il 26 e il 27 novembre, invece, a fermarsi potranno essere i lavoratori di Trenord, per effetto di un'agitazione proclamata da Osr Uilt Uil, Slm Fast Confsal, Faisa Cisal e Orsa Ferrovie. I convogli regionali - segnala il sito del ministero - potrebbero non circolare tra le 3 del 26 notte e le 2 del 27 notte.

E proprio il 27 si chiude la serie, con il quinto sciopero in 17 giorni. Quel lunedì è stato scelto dai sindacati di base - Al Cobas, Adl Cobas, Cobas lavoro privato, Sgb, Cub trasporti e Usb lavoro privato - per uno sciopero nazionale del Tpl per chiedere "aumenti salariali", "migliori condizioni di lavoro" e "tutela della sicurezza e della salute". I mezzi di Atm saranno quindi a rischio per tutte le 24 ore della giornata.