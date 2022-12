Sciopero generale: stop ai bus Autoguidovie, gli orari

Venerdì 16 dicembre lo sciopero generale coinvolgerà anche il personale di Autoguidovie. La protesta è stata proclamata dalle organizzazioni sindacali Filt, Cgil e Uil.

La compagnia di bus sul proprio sito internet ha comunicato una nota con gli orari nei quali le corse non saranno garantite.

I bus di Autoguidovie garantiti

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati:

da inizio servizio alle ore 17:59

dalle 22 a fine servizio

Pertanto potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria:

dalle 18:00 alle 21:59

Perché protesta il personale Autoguidovie

"Come previsto dalla regolamentazione di settore in materia di sciopero - scrivono sul sito Autoguidovie - si informa che le motivazioni dello sciopero riguarderebbero la contrarietà ad una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale. Nella precedente azione di sciopero afferente alla società Autoguidovie e riferibile, anche ma non solo, alle summenzionate sigle sindacali per l’analogo perimetro, la precedente azione di sciopero ha avuto un’adesione pari a circa il 71,47% nella fascia serale".