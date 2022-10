Confermato lo sciopero dei mezzi a Milano di 24 ore di domani

Tutto confermato: venerdì 7 ottobre ci sarà lo sciopero di 24 ore del personale di Autoguidovie e gli autobus della compagnia sono a rischio. Atm ha comunicato sul proprio portale le fasce orarie garantite e l'elenco delle sigle sindacali che aderiscono alla manifestazione.

Gli orari dello sciopero di Autoguidovie

"Per venerdì 7 ottobre - scrive Atm - le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale. I bus delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 potrebbero risentire dello sciopero tra le 8.45 e le 14.59 e tra le 18 e la fine del servizio".

La protesta di Autoguidovie è in agenda già dal mese d'agosto. E anzi, secondo il portale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, coinvolgerà anche il personale rappresentato dalle sigle sindacali Osr Usb lavoro privato. A rischio, per 24 ore, tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza. I disagi per i passeggeri, come sempre in questi casi, dipenderanno dall'adesione dei lavoratori.

A seguire lo sciopero dei treni Trenord

La protesta dei dipendenti di Autoguidovie sarà seguita da quella del personale Trenord. Lo sciopero del personale dei treni regionali in programma per fine settembre è stato infatti spostato. Sul portale del ministero specificano le nuove date della protesta: inizierà sabato 8 ottobre alle 21 e finirà domenica 9 alle 21. In quelle 24 ore, trattandosi di una domenica, non ci saranno le fasce di garanzia (qui tutti i dettagli).