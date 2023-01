Lo sciopero di due giorni dei benzinai: pompe chiuse, anche i self service

Sarà serrata. I benzinai nelle scorse ore hanno confermato lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Dopo l'incontro con il governo le posizioni sono distanti. I sindacati si dicono "profondamente delusi". Faib, Fegica e Figisc pur dando atto al ministro delle imprese, Adolfo Urso, di voler trovare una soluzione, protestano contro il mantenimento dell'obbligo di cartellonistica contenuto del decreto trasparenza. "Il decreto è già incardinato", ha detto Roberto Di Vincenzo della Fegica dopo l'incontro. "Siamo l'unica categoria a dover comunicare i prezzi".

L'obbligo della cartellonistica previsto con l'esposizione del prezzo medio voluto dal decreto trasparenza, secondo i gestori delle pompe, penalizza i benzinai ed è inutile per far abbassare i prezzi. L'unica concessione dopo il faccia a faccia con l'esecutivo è stata quella di una riduzione dello stop, da 60 a 48 ore. Lo sciopero, che chiaramente coinvolgerà anche i distributori di Milano, sarà quindi dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio.

L'agitazione riguarderà anche anche gli impianti self service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali, secondo la comunicazione degli organizzatori Faib, Fegica, Figisc-Anisa. Potrebbero restare aperti, anticipano, gli impianti self gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere. "Sono profondamente deluso, ci aspettavamo ben altro" per revocare lo sciopero, ha affermato il presidente nazionale di Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi. "C'è stato uno sforzo per ridurre le sanzioni ma rimane l'obbligo del cartello", ha sottolineato, così "il messaggio che rimane è che siamo una categoria da tenere sotto controllo perché speculiamo". "Lo sciopero è confermato", aggiunge, ma "fino all'ultimo momento siamo disponibili a vedere se troviamo margini di manovra".

L'obbligo di comunicazione dei prezzi della benzina è settimanale, e non giornaliero, e ad ogni variazione del prezzo. La chiusura per omessa comunicazione scatta solo dopo 4 omissioni nell'arco di 60 giorni. L'eventuale chiusura è invece da 1 a 30 giorni, mentre prima la previsione era da 7 a 90 giorni. Le sanzioni per omessa comunicazione vanno da un minimo di 200 a un massimo di 800 a seconda del fatturato dell'impianto, a differenza dei 6mila euro iniziali. Ai gestori non è però parso abbastanza per bloccare la serrata.