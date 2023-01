Nei prossimi giorni potrebbe esserci uno sciopero dei benzinai

Benzinai in agitazione, ancora. E per questo si torna a parlare della possibilità di uno sciopero. Il prezzo della benzina cala leggermente rispetto ai picchi dei giorni precedenti, ma non si placano le polemiche sulle misure adottate martedì dal governo sul caro benzina. Non è previsto un nuovo sconto sulle accise con il governo Meloni, mentre è stato avviato un percorso per maggiore trasparenza e controlli più serrati. I gestori delle stazioni di servizio che aderiscono a Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio che chiedono un incontro al governo per fare il punto sulle misure ipotizzando anche uno sciopero dei benzinai per fine mese.

Circola l'indiscrezione che la protesta potrebbe avvenire nei giorni 25 26 gennaio 2023 (ma le date potrebbero essere diverse) e non sono in ogni caso state prese ufficialmente decisioni in merito di alcun tipo. Ma l'ipotesi è sul tavolo, poco ma sicuro. "Vedremo la traduzione in una norma, ma gli annunci non contengono nulla che abbia effetto sui prezzi", commenta il presidente della Fegica (Federazione italiana gestori carburanti e affini), Roberto Di Vincenzo, rilevando che le accise rimangono tra le più alte del mondo, "mentre gli speculatori internazionali e la criminalità che sottrae ogni anno 13 miliardi di euro all'erario italiano rimangono al riparo".

Il possibile sciopero dei benzinai

Dal 1° gennaio non è più in vigore lo sconto sulle accise che gravano sui carburanti, durato da marzo a novembre e poi con riduzione fino al 31 dicembre e i vertici di Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa-Confcommercio si sono riuniti ieri per ragionare su una possibile mobilitazione. Le associazioni rappresentano circa 16mila dei 22mila gestori di punti di rifornimento disseminati sulla rete stradale ed autostradale nazionale.

C'è chi ci tiene a fare chiarezza. In relazione alle notizie aventi ad oggetto la dichiarazione di sciopero generale dei distributori carburanti su rete ordinaria e autostradale il 25 e 26 gennaio 2023 da parte di alcune associazioni, tra cui, a detta di alcuni organi di informazione anche della "Fegica Cisl", la Cisl Nazionale specifica in una nota che tale associazione non ha alcun legame associativo o di altra natura con la confederazione. A tal proposito, la Cisl Nazionale, tramite il proprio servizio legale, ha più volte diffidato la predetta associazione dall’utilizzo più illecito che illegittimo della denominazione "Cisl" idoneo a creare uno stato "confusorio" rispetto ai terzi. Essendo finora rimaste inevase le diffide inoltrate (non ultima quella dell’8 marzo 2022) la Cisl nazionale nel ribadire l’assoluta estraneità e distanza dalla iniziativa di sciopero, promuoverà le competenti azioni presso le autorità giudiziarie al fine di denunciare l'illecito comportamento perpetrato in spregio anche alle più elementari norme di correttezza e buona fede.