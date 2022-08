Lo sciopero dei mezzi in programma a Milano

Non si fermeranno solo i treni Trenord (lo sciopero è in programma per fine settembre). Ad aver agendato una protesta già dal mese d'agosto sono anche i sindacati che rappresentano i lavoratori di Autoguidovie.

Le sigle sindacali Osr Usb lavoro privato e Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro hanno proclamato lo sciopero del trasporto locale per il 7 ottobre 2022: a rischio, per 24 ore, tutti gli autobus della società Autoguidovie nei bacini di Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza.

La notizia della protesta è stata confermata sul portale del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Venerdì 7 ottobre i pullman Autoguidovie, dunque, potrebbero non prestare servizio, ma tutto dipenderà dall'adesione dei lavoratori.