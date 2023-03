La Milano-Torino si decide per pochi centimetri

Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling) vince la 104^ edizione della Milano-Torino. Sul traguardo finale di Orbassano, il corridore olandese ha preceduto in volata il colombiano Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team) e Casper Van Uden (Team DSM).

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore della gara Arvid De Kleijn ha dichiarato: "Sono al settimo cielo. La squadra ha fatto un lavoro eccellente per me. Stamattina avevo fiducia perché sapevo di poter contare su di loro. Mi hanno portato nella posizione giusta per vincere e ho battuto degli sprinter di livello mondiale. Meraviglioso".

ORDINE D’ARRIVO PROVVISORIO

1 - Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling) 192 km in 3h59'02" alla media di 48.194 km/h

2 - Fernando Gaviria Rendon (Movistar Team) s.t.

3 - Casper Van Uden (Team DSM) s.t.