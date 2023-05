12 giorni di sciopero e presidio notturno davanti alla Coop

Continua da 12 giorni il blocco dei camion al magazzino della Coop di Pieve Emanuele (hinterland sud di Milano) da parte dei lavoratori della cooperativa Clo (Cooperativa lavoratori Ortomercato, associata a Legacoop Lombardia), sostenuti dalla Cisl e dal Si Cobas. I lavoratori sono in presidio permanente, anche notturno, alternandosi per dormire. Alcuni di loro hanno portato le famiglie.

Le richieste vertono soprattutto sull'aumento del salario, l'adeguamento dei livelli e l'introduzione dei ticket per la mensa e dell'indennità di malattie. Un'altra richiesta è la cessazione di trasferimenti presso altri impianti Coop. Il luogo è presidiato costantemente dalle forze dell'ordine. La scorsa settimana, quattro partecipanti al presidio avevano fatto ricorso alle cure dei sanitari del 118 per contusioni in seguito a scontri con le forze dell'ordine, anche se la questura aveva smentito.

Sabato 13 maggio una delegazione sindacale del Si Cobas si è incontrata con la cooperativa di lavoratori e la Legacoop Lombardia per avviare un tavolo di trattativa. "Questo grazie alla determinazione dei lavoratori - si legge in una nota del Si Cobas - e alla tenuta dell'organizzazione fuori ai cancelli per far valere le proprie ragioni".