Domani in sciopero anche i corrieri Amazon

Non solo mezzi Atm. Venerdì 7 luglio a scioperare saranno anche i dipendenti di Amazon, a Milano e in tutta la Lombardia.

Ad annunciare la mobilitazione nella filiera delle consegne del colosso statunitense è la Filt-Cgil regionale, che sottolinea come lo sciopero sia stato proclamato per l'intero turno lavorativo per migliorare le condizioni di lavoro.

"Nonostante la riduzione oraria, prevista dagli accordi che siamo riusciti aottenere, e la richiesta di una contestuale diminuzione dei carichi di lavoro eccessivi - scrive la sigla sindacale in una nota -, questi ultimi sono nei mesi rimasti invariati se non aumentati, con conseguenti rischi di infortuni e aumento di stress per le lavoratrici e i lavoratori".

La protesta si articola in diversi presidi tra le 6.30 e le 18.30,. A essere coinvolti i centri di smistamento che risentono maggiormente del problema dei carichi di lavoro, a Pioltello (Milano), ma anche Burago di Molgora (Monza Brianza), a Castegnato (Brescia).