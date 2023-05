Tensioni e cariche della polizia durante il corteo per lo sciopero a Milano

Un corteo si è mosso per le strade del centro di Milano in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato da Usb. Oltre ai lavoratori, nel serpentone c'erano gli attivisti di alcuni centri sociali e gli studenti delle scuole e delle università milanesi (legati a 'Cambiare rotta'). Momenti di alta tensione si sono verificati in zona via Pantano, nei pressi della Statale e di Assolombarda, dove si sono registrate cariche delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa contro i manifestanti. La fine del corteo, durante il quale sono stati accesi molti fumogeni, è prevista in via Larga.

Cosa chiedono i lavoratori con lo sciopero?

Lo sciopero è stato proclamato per chiedere l'attenzione su una molteplicità di questioni anche slegate tra loro. Si va dagli aumenti salariali di 300 euro e per una nuova indicizzazione al minor coinvolgimento dell'Italia nella guerra in Ucraina. Così come si chiede la riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali e l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. E ancora si difende il Redditto di Cittadinanza e si chiede che ci siano più assunzioni nella pubblica amministrazione (un milione di posti).

Nel dettaglio il sindacato rivendica "aumenti salariali di 300 euro e per una nuova indicizzazione; contro il codice appalti, il decreto Cutro e il progetto di autonomia differenziata; per l’abolizione dell’Iva e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità; per la detassazione di pensioni e le minime a 1.000 euro; per un milione di assunzioni nella Pa; in difesa del Reddito di Cittadinanza; per il salario minimo a 10 euro, la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità salario, il diritto ai servizi pubblici gratuiti, il diritto alla casa e per il blocco di sfratti e sgomberi; per tutela e salute nei luoghi lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende private; in difesa del diritto di sciopero; contro il coinvolgimento nella guerra in Ucraina".

I mezzi deviati per il corteo a Milano

Il corteo ha comportato la modifica di alcuni mezzi di superficie Atm. "Considerate maggiori tempi di attesa alle fermate: diverse linee stanno risentendo dello sciopero. Una manifestazione ci sta costringendo a cambiare il servizio delle linee qui sotto", ha scritto l'azienda in una nota..