Sciopero generale, corteo a Milano con migliaia di persone. Deviati i mezzi Atm

È il giorno dello sciopero generale. Oggi, giovedì 16 dicembre, Cgil e Uil, che hanno proclamato l'agitazione contro la manovra del governo Draghi, scendono in piazza a Milano.

L'appuntamento alle 9 in piazza Castello. Sotto la Madonnina sono arrivate le delegazioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Il serpentone passa tra via Gadio, viale Alemagna e via Pagano con il corteo che termina all'Arco della Pace. Migliaia i presenti alla manifestazione.

A partire dalle 10 gli interventi di delegate e delegati e poi di Tania Scacchetti della Cgil nazionale e Ivana Veronese di Uil nazionale. Alle 11.45 il collegamento con Roma per le conclusioni di Pierpaolo Bombardieri e Maurizio Landini, segretari confederali.

"Pur apprezzando lo sforzo e l’impegno del premier Draghi e del suo esecutivo, la manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le organizzazioni sindacali - si legge in una nota di Cgil e Uil -, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile".

“Andavano date risposte a chi ha patito la crisi sanitaria e poi quella economica. Persone che avrebbero conforto da misure eque, universali - ha rimarcato Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia -. Invece gli interventi sul fisco determinano vantaggi crescenti al crescere del reddito. Il Governo deve ascoltare il malessere del Paese e ascoltare i corpi intermedi. Vogliamo un negoziato vero”.

Proprio per la manifestazione, Atm - che oggi fa i conti con lo sciopero - devia i percorsi delle linee 1, 4, 10, 50, 57, 58, 61 e 94.