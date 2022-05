Il corteo per lo sciopero a Milano: strade chiuse e mezzi Atm deviati

Venerdì 20 maggio, in occasione dello sciopero generale proclamato dalle sigle Cub e Sgb, a Milano ci sarà un corteo per le strade del centro. Il ritrovo dei manifestanti, stando a quanto annunciato dall'organizzazione sindacale, sarà in largo Cairoli alle 9.30.

Il corteo, secondo quanto indicato da Infomobilità Milano, fermerà il traffico di largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazza Cadorna, via Carducci, corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Larga, e via Pantano.

Atm ha comunicato sul proprio portale che a causa della manifestazione alcune linee di superficie potrebbero essere deviate o rallentate:

tram 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 19 e 24

bus 50, 54, 57, 58, 61, 65, 73 e 94