Sciopero di metro, bus e tram Atm a Milano: la situazione in diretta

È iniziato lo sciopero dei trasporti di venerdì 22 marzo. La prima fascia di garanzia è terminata alle 8.45 e per il momento restano aperte le linee M1, M3, M4 e M5. L’unica criticità è sulla M2 che fa servizi solo tra Abbiategrasso/Assago e Cascina Gobba. Regolare, infine, i mezzi di superficie: tram, bus e filobus sono in servizio.

La seconda fascia di garanzia è prevista tra le 15 e le 18. I mezzi, dunque, potrebbero fermarsi dopo le 18 e fino alla fine del servizio. Lo sciopero ha carattere provinciale e riguarda il personale Atm. Treni - Trenord e Trenitalia - saranno dunque regolari per l'intera giornata ma saranno a rischio a loro volta durante il weekend (qui le info).

Le richieste dei lavoratori Atm

I lavoratori incrociano le braccia, spiega Atm "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di Tpl in appalto e o subappalto; contro il progetto 'Milano Next', per la trasformazione di Atm spa in Azienda speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità".

"Per - prosegue la nota - la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; per la pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti; per la tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; per la fruizione delle ferie per il personale viaggiante, piani aziendali d'assunzione e trasformazione dei contratti a tempo parziale; per l'aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori, a recupero degli insufficienti aumenti dei contratti nazionali; per ulteriori tematiche di carattere aziendale attinenti, tra l'altro a indennità ferie, turni particolari e vestiario".

Solo 1.300 euro al mese a Milano non bastano

"Nonostante i bandi d'assunzione - aveva scritto il sindacato in una nota - pochissimi sono i candidati e la ragione è riconducibile ai bassi salari d'ingresso imposti dal Ccnl (1.300 euro mensili per i primi 9 anni) in una città dove l'affitto di una stanza in condivisione arriva a 500 euro, turni di lavoro massacranti, flessibilità oraria senza pari e pochi riposi. La carenza di personale di guida sta comportando la sistematica impossibilità di godere del diritto alle ferie tanto che i tranvieri stanno accumulando decine di giorni di ferie residue. Impossibile, quindi, avere un normale recupero psicofisico. Infatti, per la prima volta nella storia, nel corso del 2023, 300 lavoratori Atm avrebbero dato le dimissioni, con o senza avere un altro lavoro. A ciò si aggiungono i consueti pensionamenti".

"Questa grave situazione ha dato il pretesto all'Atm e al Comune di Milano - accusano - di ridurre il servizio del 7% al quale si aggiungono le centinaia di corse tagliate quotidianamente per carenza di personale. I tranvieri milanesi, inoltre, protestano contro i programmi di aumento dei carichi e dell'orario di lavoro anche attraverso la riduzione dei riposi, delineati dai sindacati confederali e azienda con l'accordo dell'aprile 2023 (non ancora attuata grazie anche ai nostri scioperi) e contro la messa a gara dell'intero servizio di trasporto pubblico milanese".

L'adesione allo sciopero dei mezzi a Milano

Non avendo certezza dell'adesione dei lavoratori allo sciopero, non si può sapere in anticipo quante né quali linea Atm incluso quelle della metropolitana, subiranno ritardi o cancellazioni. I passeggeri saranno informati in diretta sui canali istituzionali dell'azienda - sito, X (Twitter) e app - di Foro Buonaparte.