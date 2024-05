A Milano è la giornata dello sciopero dei mezzi: la situazione in diretta

A Milano è il giorno dello sciopero dei mezzi. Rischio caos dunque per il trasporto e la mobilità, per il possibile stop a metro, bus e tram. Durante la giornata, macchinisti, tranvieri e autisti potrebbero incrociare le braccia per una lunga serie di richieste che ruotano essenzialmente attorno a due assi: miglioramento delle condizioni economiche e maggiori tutele in ambito di sicurezza sul lavoro.

Gli orari dei mezzi Atm per venerdì 31 maggio

"Il sindacato Al Cobas - scrive Atm in una nota - ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio". Al Cobas è lo stesso sindacato che aveva protestato il 6 maggio. Gli ultimi scioperi organizzati da loro, quelli nel 2024, sono stati abbastanza partecipati: con un'adesione del personale che è andata dal 14,6% al 31%, passando per il 17,2%.

I lavoratori di tutte le aziende del Gruppo Atm potrebbero astenersi dal lavoro con diverse modalità, spiegano gli organizzatori. Gli agenti di stazione, i macchinisti delle metro, i tranvieri e gli autisti che aderiranno alla protesta incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. In pratica alle 8.45 e alle 18 i mezzi Atm rientrano nei depositi dai capolinea e dai centri, avvisando gli utenti della limitazione della corsa.

Diverso il discorso per tutti gli altri lavoratori Atm (anche turnisti) operanti negli impianti fissi, operai, impiegati, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi, tutor. Per loro l'astensione dovrebbe durare l'intero orario di lavoro per ogni turno. Sono esclusi dalla protesta solo i lavoratori strettamente necessari alle squadre di pronto intervento. Durante la giornata sono in programma sit in davanti ai depositi aziendali.