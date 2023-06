Sciopero dei treni a Milano: la situazione in diretta

È il giorno dello sciopero dei trasporti. Oggi, venerdì 23 giugno, sarà una giornata nera per il trasporto ferroviario a Milano e in Lombardia. A rischio ci sono i treni della compagnia Trenord, per 8 ore. Quindi le difficoltà maggiori le incontreranno i pendolari che ogni giorno usano i convogli regionali per raggiungere la città dal resto della Lombardia. Con la conseguenza più immediata di un aumento delle auto e del traffico sulle arterie che conducono in città, dove i mezzi Atm (metro, bus e tram) funzioneranno regolarmente.

A proclamare lo sciopero sono state le organizzazioni sindacali Osr Uilt-Uil, Slm-Fast-Confsal, Faisa-Cisal e Orsa Ferrovie, come annunciato sul calendario del ministero delle Infrastrutture e trasporti.

L'orario dello sciopero Trenord di venerdì 23 giugno

L'effettiva mole di disagi dipenderanno dall'adesione del personale. La protesta inizia alle 9:01 e finisce alle 16:59. Durante queste ore potranno verificarsi variazioni al servizio su tutte le direttrici della Lombardia. Le fasce orarie di garanzia non sono interessate dallo sciopero.

Trenord ha precisato in un comunicato che "i treni già in corso di viaggio alle ore 9, che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10, termineranno regolarmente la corsa; che i treni con orario di partenza antecedente alle ore 9, ma con arrivo nella destinazione finale oltre le ore 10, potrebbero essere cancellati; e che i treni con partenza tra le ore 9:01 e le 16:59 potrebbero essere cancellati".

"Potranno essere coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona. Per il solo servizio aeroportuale saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1-T2 (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); E Stabio e Malpensa Aeroporto T1- T2 per la linea S50".